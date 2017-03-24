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10:41 (мск), источник: НТА-Приволжье

Первые паспорта болельщиков Кубка Конфедераций FIFA — 2017 поступили в Нижегородскую область

Как сообщает пресс-служба «Почты России», накануне в центральное почтовое отделение города (ул. Большая Покровская, 56) поступила первая партия паспортов болельщиков Кубка Конфедераций FIFA — 2017.

Паспорт болельщика — документ, обязательный для всех зрителей матчей Кубка Конфедераций FIFA 2017 года, необходимый для прохода на стадион. Паспорт болельщика оформляется бесплатно. Он представляет собой небольшой заламинированный бланк, содержащий персональные данные владельца и фотографию.

Доставка паспортов болельщиков Кубка Конфедераций FIFA 2017 будет осуществляться для болельщиков бесплатно заказной «Бандеролью 1-го класса с описью вложения» по территории России и заказным регистрируемым мелким пакетом для получателей в других странах.

Российские болельщики Кубка Конфедераций FIFA 2017 могут получить отправления с вложением паспорта болельщика в выделенных отделениях почтовой связи в 52 городах России* по предъявлению документа, удостоверяющего личность получателя. Необходимо, чтобы документ удостоверяющий личность совпадал при оформлении заявки для получения паспорта болельщика и при получении Паспорта болельщика.

Для оформления паспорта болельщика необходимо пройти процедуру регистрации на сайте fan-id.ru и выбрать опцию получения паспорта почтой. В России болельщики могут также получить паспорта в центрах выдачи, открытых в городах проведения матчей Кубка Конфедераций: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. Оформление и доставка паспортов как российским, так и зарубежным болельщикам осуществляется бесплатно.

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