Первые паспорта болельщиков Кубка Конфедераций FIFA — 2017 поступили в Нижегородскую область

Паспорт болельщика — документ, обязательный для всех зрителей матчей Кубка Конфедераций FIFA 2017 года, необходимый для прохода на стадион. Паспорт болельщика оформляется бесплатно. Он представляет собой небольшой заламинированный бланк, содержащий персональные данные владельца и фотографию.

Доставка паспортов болельщиков Кубка Конфедераций FIFA 2017 будет осуществляться для болельщиков бесплатно заказной «Бандеролью 1-го класса с описью вложения» по территории России и заказным регистрируемым мелким пакетом для получателей в других странах.

Российские болельщики Кубка Конфедераций FIFA 2017 могут получить отправления с вложением паспорта болельщика в выделенных отделениях почтовой связи в 52 городах России* по предъявлению документа, удостоверяющего личность получателя. Необходимо, чтобы документ удостоверяющий личность совпадал при оформлении заявки для получения паспорта болельщика и при получении Паспорта болельщика.