Подсветку Нижегородского кремля отключат в «Час земли»
Нижний Новгород присоединится к всемирной акции 25 марта.
Нижний Новгород присоединится к всемирной акции 25 марта.
Подсветку Нижегородского кремля отключат 25 марта во время акции «Час земли», сообщил губернатор Валерий Шанцев в своем блоге.
Нижний Новгород присоединится к всемирной ежегодной акции в субботу, 25 марта, в 20:30.
«Традиционно в Час Земли, в последнюю субботу марта, отключаем подсветку в Кремле. Присоединяйтесь к акции и вы! Большое, полезное дело», — написал глава региона.