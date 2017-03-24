Мемориальный комплекс появится в Астане, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на городское Управление архитектуры и градостроительства. Согласно ответу на запрос редакции, Мемориальный комплекс будет расположен на площади 36 гектаров на острове в юго-западной части столицы, вблизи моста «Сарыарка».

«Площадь, отведенная под комплекс, позволяет пространственно и комфортно разместить на этой территории следующие объекты: монумент, фоновое здание (мечеть, музей и так далее), сквер, бульвар, площадь, скульптурный мемориальный комплекс, декоративные фонтаны, бассейны, автостоянки, велопешеходные мосты, пирс», — говорится в ответе Управления архитектуры и градостроительства. Также, по данным управления, в настоящее время разработана только эскиз-идея проекта. Сроки строительства еще не определены.