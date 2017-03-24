Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пелагея, Фотий, Градский: все звезды «Голоса» на юбилее шоу
Авитаминоз: правда или вымысел
Жильцы три года платили за несуществующий лифт
Ночное веселье близнецов стало хитом соцсетей (видео)
Люди в черном: выход в свет Бондарчука и Андреевой (фото)
«Мы будем убирать всех жуликов» Жириновский рассказал, почему ЛДПР покинула заседание Госдумы
Поклонники обсуждают необычную внешность сына Стаса Пьехи
Первое фото Теоны Дольниковой с сыном растрогало поклонников
Коллекторов впервые наказали за поздние звонки должникам
Как сделать свой дом тише: 10 способов
«Дома лежат, вокзал уничтожен»: свидетель о взорванной базе ВСУ
"Для Максаковой мышеловка захлопнулась": эксперт
Иванка Трамп наняла голливудского стилиста
Принцесса Монако увела мужа у российской модели
"Ее либо убьют, либо она исчезнет": эксперт о Максаковой
«Упала в обморок»: Максакова увидела убитого мужа
Очень смешная пожарная машина: фото из Китая
Внедорожники УАЗ начали красить новым способом
Фоторепортажи
8Тайский День слона
13Теракт в центре Лондона
8Пустыня в цвету
1195-летие Ирины Антоновой
09:57 (мск), источник: Tengrinews

Мемориальный комплекс появится в Астане

Комплекс будет расположен на острове в юго-западной части столицы, вблизи моста «Сарыарка».

Источник: Tengrinews

Мемориальный комплекс появится в Астане, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на городское Управление архитектуры и градостроительства. Согласно ответу на запрос редакции, Мемориальный комплекс будет расположен на площади 36 гектаров на острове в юго-западной части столицы, вблизи моста «Сарыарка».

Читайте также
Аким Караганды одобрил идею строительства памятника Виктору Цою

«Площадь, отведенная под комплекс, позволяет пространственно и комфортно разместить на этой территории следующие объекты: монумент, фоновое здание (мечеть, музей и так далее), сквер, бульвар, площадь, скульптурный мемориальный комплекс, декоративные фонтаны, бассейны, автостоянки, велопешеходные мосты, пирс», — говорится в ответе Управления архитектуры и градостроительства. Также, по данным управления, в настоящее время разработана только эскиз-идея проекта. Сроки строительства еще не определены.

«Эскиз-идея проекта Мемориального комплекса должна будет быть направлена на создание целостного архитектурно-градостроительного комплекса и превратиться в доступный для горожан и приезжих район столицы. Размещение комплекса предполагается на островной части района. Рельеф данной местности практически ровный на всей протяженности. Остров омывается рекою Есиль. Пространство вокруг Мемориального комплекса имеет природные, естественные “ограничители” застроек, как река и мостовой переход», — добавили в ведомстве.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Что делать, если должник по алиментам изменил букву в фамилии для избежания выплат
При атаке на часть Росгвардии в Чечне погибли шестеро военных
Марин Ле Пен: Россия и Франция должны вместе спасти мир
РФ намерена бойкотировать переговоры о запрете ядерного оружия
Командование НАТО в Европе обвинило Россию в поддержке талибов
Экс-мэр Барнаула признан виновным в должностных преступлениях
В Германии создана световая система, светящая как 10 тысяч солнц
Опрос: 70% россиян готовы проголосовать на выборах 2018 года
Спорт
Бразилия разгромила уругвайцев и укрепила лидерство в отборе ЧМ Встреча состоялась в Монтевидео на стадионе «Сентенарио»
Авто
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 секунды Российская компания DK Racing начала прием заказов на гоночный автомобиль Shortcut, созданный по мотивам Lotus 7
Hi-Tech
В России создается супербатарейка для гаджетов На нее получен грант в 500 000 рублей
Кино
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно Когда-то им выпал счастливый билет - получить роль, которая прославила их на весь мир раз и навсегда. Вот только выйти за рамки одного образа этим актрисам так и не удалось...
Недвижимость
Дачи в Подмосковье подешевели к началу сезона
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Летом часть московских застройщиков покинет рынок
Российские «короли недвижимости» вошли в список мировых богачей
Леди
Какие плащи носить весной: 5 идей (фото) Самые интересные варианты – в нашем обзоре.
Дети
Первое фото Теоны Дольниковой с сыном растрогало поклонников Молодая мама показала трогательный снимок с малышом.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь