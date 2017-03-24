Госдума примет участие в акции «Час Земли»

«Госдума будет участвовать в этой акции. В это время — в 20 часов 30 минут в течение часа, как и в других местах, будет отключена подсветка здания. Исключение составит только подсветка государственного флага РФ. Она останется. Все остальное здание будет отключено», — сообщили РИА Новости в аппарате ГД.

В рамках акции «Час Земли», которая состоится 25 марта, более 1600 зданий в Москве отключат подсветку.

«Час Земли» — крупнейшая международная акция в истории человечества. Ровно на час в одно и то же время в городах по всему миру гаснет подсветка самых известных зданий и памятников. В 2016 году в акции приняло участие более двух миллиардов человек.

Основная идея акции — напомнить каждому человеку о возможности его личного участия в защите планеты. В столице акция проводится при поддержке правительства Москвы, WWF России и Минприроды.