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09:59 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирском зоопарке самка кенгуру выгнала из своей сумки детеныша

В конце января самка кенгуру из Новосибирского зоопарка им. Р. А. Шило перестала пускать в свою сумку полугодовалого детеныша, сообщает пресс-служба зоопарка.

В Новосибирском зоопарке самка кенгуру выгнала из своей сумки детеныша, сообщает пресс-служба зоопарка.

В конце января самка кенгуру из Новосибирского зоопарка им. Р. А. Шило перестала пускать в свою сумку полугодовалого детеныша.
«Сначала все шло, как положено. Детеныш был в маминой сумке, сосал молоко, рос, потом стал выглядывать, а затем и ненадолго выбираться наружу. И так жить он должен был еще, как минимум, 6 месяцев. Но в конце января мать перестала пускать детеныша в сумку. Причину этого мы пока не установили», — рассказали в зоопарке.

Сотрудники зоопарка временно заменили ей семью — они кормят ее из бутылочки детскими смесями и специальным молоком для кошек, приносят ей самое лучшее сено и заготовленные с лета листья деревьев. Пока молодая кенгуру живет отдельно от своих сородичей. «К людям, ухаживающим за ней, малышка быстро привыкла», — добавили сотрудники.

Большие серые кенгуру живут в Новосибирском зоопарке с 2008 года. Первый малыш родился в 2014 году. В 2016 потомство дали сразу несколько самок.

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