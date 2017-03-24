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11:24 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Мэрия рассмотрит предложения по благоустройству проспекта Мира

Предложения принимаются до 1 апреля.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Мэрия Красноярска будет принимать предложения по благоустройству проспекта Мира. Горожане могут направлять свои инициативы до 1 апреля.

Общественник Егор Васильев уверен, что с проектом реконструкции проспекта знакомы далеко не все красноярцы, поскольку обсуждение эскизов идет где-то в социальных сетях. ОНФ потребовал привлечь к дискуссии как можно большее количество человек.

«У нас есть проект на капитальный ремонт, который не включает в себя благоустройство. По поводу благоустройства в ближайшие время будет официальное обсуждение. Не просто в соцсетях, а настоящее официальное обсуждение», — добавляет член рабочей группы по оптимизации дорожного движения Степан Амелькин.

В мэрии подчеркивают, что проект капитального ремонта пр. Мира уже направлен на государственную экспертизу и согласовать его должны до конца следующей недели. Работы по реконструкции начнутся сразу же. Дорожное полотно заменят, иллюминацию демонтируют, а провода спрячут под землю.

Много вопросов, по словам авторов проекта, у красноярцев вызывает судьба пешеходных переходов. Планируется лишь убрать П-образные «зебры». Брусчатку заменят на современные плиты, а бордюры уберут, чтобы обеспечить безбарьерную среду. Проезжую часть сужать не будут, однако большую часть парковок ликвидируют навсегда.

«Парковочные карманы остаются в районе улиц Каратанова. Парижской Коммуны, Дзержинского. Также они будут в районе Краевого суда и администрации», — говорит руководитель проекта ООО «КрасГип» Сергей Лопатин.

На капитальный ремонт потратят чуть больше 100 млн рублей, а вот на благоустройство выделят около 50 млн рублей. На своих страничках в социальных сетях авторы предлагают рассмотреть варианты, которые реализуют на улицах Владивостока, Кемерово, Екатеринбурга и Тюмени.

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