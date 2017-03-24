До конца марта в почтамтах Челябинской области появятся электронные очереди

Технологии внедрят в отделения с наиболее интенсивным трафиком, имеющим более трех операционных окон. В этом году оценить преимущества электронной очереди смогут жители Челябинска, Магнитогорска, Миасса, Златоуста, Озерска и Троицка. В южноуральской столице аппаратно-программными комплексами оборудуют 12 отделений почтовой связи. В Магнитогорске установят 8 систем электронной очереди, в Миассе — 5, и по одной — в Златоусте, Озерске и Троицке.

«Ежедневно крупные отделения связи Челябинской области посещают до 500 человек. Южноуральцы приходят, чтобы отправить корреспонденцию, оплатить коммунальные услуги и штрафы, оформить подписку — Почта России оказывает более 200 услуг. Внедрение систем электронных очередей позволит сократить время обслуживания населения и объективно контролировать работу операторов», — рассказал директор Челябинского филиала Почты России Владимир Образцов.

Клиент, придя в почтовое отделение, сможет выбрать электронную услугу на экране специального терминала, после чего получит талон с персональным номером. Когда на экране табло появится нужный номер, клиенту нужно будет подойти к электронному окну.

По мнению министра связи и информационных технологи региона Олега Козлова, электронная очередь позволит перевести качество обслуживания населения на новый уровень и повысить стандарты предоставления услуг.