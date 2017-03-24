Грязным воздухом в Омске займется Экопатруль

В связи с регулярными выбросами этилмеркаптана в Омске, общественники запускают актуальный проект «Экопатруль». Планируется, что каждую неделю специалисты вместе с волонтерами с помощью специального прибора будут проверять воздух в разных частях города на наличие вредных примесей. Необходимый для этих целей газоанализатор общественники уже попросили у регионального минприроды.

«Наша задача показать и самим разобраться и подкрепить это данными анализов, часто экоситуация в городе соответствует критериям нормальной жизни. Если это не так, то необходимо применять меры», — заявил сопредседатель общественной организации «Оплот» Олег Афанасьев.

Интересно, что «Экопатруль» будет проверять воздух не только в будни, как и специалисты государственных ведомств, но и в выходные дни. Общественники считают, что предприятия могут пользоваться этим, осуществляя плановый выбросы в субботу и воскресенье.