Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пелагея, Фотий, Градский: все звезды «Голоса» на юбилее шоу
Как история Юлии Самойловой может навредить России
Коллекторов впервые наказали за поздние звонки должникам
Удивительная правда о судьбе одной из самых красивых актрис СССР
В моду вошли широкие брюки (фото)
МИД РФ попросил россиян не смеяться над словом «яблан»Консульский департамент опубликовал инструкцию для выезжающих за рубеж
5 ошибок закаливания, которые делают все родители
Ночное веселье близнецов стало хитом соцсетей (видео)
Коллекторов впервые наказали за поздние звонки должникам
Как сделать свой дом тише: 10 способов
«Дома лежат, вокзал уничтожен»: свидетель о взорванной базе ВСУ
"Для Максаковой мышеловка захлопнулась": эксперт
Люди в черном: выход в свет Бондарчука и Андреевой (фото)
В моду вошли широкие брюки (фото)
"Ее либо убьют, либо она исчезнет": эксперт о Максаковой
«Упала в обморок»: Максакова увидела убитого мужа
Пьяные рабочие нанесли миллионный ущерб заводу BMW
12 новинок Lada: над чем работает АВТОВАЗ
Фоторепортажи
8Тайский День слона
13Теракт в центре Лондона
8Пустыня в цвету
1195-летие Ирины Антоновой
10:27 (мск), источник: СуперОмск

Грязным воздухом в Омске займется Экопатруль

Общественная организация «Оплот» запускает новый проект, в рамках которого специалисты и волонтеры будут брать пробы воздуха в разных частях города и анализировать на наличие вредных веществ.

В связи с регулярными выбросами этилмеркаптана в Омске, общественники запускают актуальный проект «Экопатруль». Планируется, что каждую неделю специалисты вместе с волонтерами с помощью специального прибора будут проверять воздух в разных частях города на наличие вредных примесей. Необходимый для этих целей газоанализатор общественники уже попросили у регионального минприроды.

«Наша задача показать и самим разобраться и подкрепить это данными анализов, часто экоситуация в городе соответствует критериям нормальной жизни. Если это не так, то необходимо применять меры», — заявил сопредседатель общественной организации «Оплот» Олег Афанасьев.

Интересно, что «Экопатруль» будет проверять воздух не только в будни, как и специалисты государственных ведомств, но и в выходные дни. Общественники считают, что предприятия могут пользоваться этим, осуществляя плановый выбросы в субботу и воскресенье.

Своей главной задачей авторы инициативы прежде всего видят своевременное информирование жителей о загрязнении воздуха. «Оплот» начал прием волонтеров, готовых помогать делать замеры, людей имеющих опыт работы в санитарно-эпидемиологических службах.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
При атаке на часть Росгвардии в Чечне погибли шестеро военных
Марин Ле Пен: Россия и Франция должны вместе спасти мир
РФ намерена бойкотировать переговоры о запрете ядерного оружия
Командование НАТО в Европе обвинило Россию в поддержке талибов
Экс-мэр Барнаула признан виновным в должностных преступлениях
В Германии создана световая система, светящая как 10 тысяч солнц
Опрос: 70% россиян готовы проголосовать на выборах 2018 года
Спорт
Бразилия разгромила уругвайцев и укрепила лидерство в отборе ЧМ Встреча состоялась в Монтевидео на стадионе «Сентенарио»
Авто
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 секунды Российская компания DK Racing начала прием заказов на гоночный автомобиль Shortcut, созданный по мотивам Lotus 7
Hi-Tech
В России создается супербатарейка для гаджетов На нее получен грант в 500 000 рублей
Кино
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно Когда-то им выпал счастливый билет - получить роль, которая прославила их на весь мир раз и навсегда. Вот только выйти за рамки одного образа этим актрисам так и не удалось...
Недвижимость
Эксперты: в России снизилось качество строительства
Средняя квартплата в Петербурге уменьшилась
Получателям «бесплатного гектара» дадут льготные кредиты
Треть россиян оказалась не способна взять ипотеку
Леди
Какие плащи носить весной: 5 идей (фото) Самые интересные варианты – в нашем обзоре.
Дети
Первое фото Теоны Дольниковой с сыном растрогало поклонников Молодая мама показала трогательный снимок с малышом.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь