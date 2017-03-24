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10:39 (мск), источник: РИАЦ

Андрей Бочаров рассказал о своей личной жизни

23 марта губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров дал программное интервью Волгоградской телерадиокомпании. В нем шла речь о приоритетных направлениях долгосрочной стратегии развития региона, рассчитанной на срок до 2020 года и далее.

Однако, нашлось в интервью место и для вопросов о личной жизни губернатора. Ведущую в частности, интересовало, как губернатору удается поддерживать столь напряженный ритм жизни и работы. Ответ оказался простым: спорт. С юности Андрей Бочаров втянулся в занятия спортом, и теперь не мыслит себя вне его. Как бы ни был занят, но всегда выкраивает время для тренировок.

— Без этого просто невозможно продуктивно исполнять свои обязанности, — считает Андрей Бочаров. — Кроме того, занятия спортом, с одной стороны, освобождают душу от накопившегося негатива, а, с другой, — дают всему организму заряд свежести, бодрости, огромного желания работать и каждый день выполнять поставленные задачи.

Насчет того, что задачи приходится решать каждый день, упомянуто не для красного словца, Андрей Бочаров искренне считает, что пока и он, и его команда не имеют права на выходные дни. Высокий темп жизни, постоянная загруженность оставляют совсем мало времени для общения с семьей, а дети растут и как-то незаметно становятся взрослыми. Но это уже совсем личное. Главным остается работа, в которой нельзя, невозможно остановиться.

— Останавливаться ни в коем случае нельзя, — уверен Андрей Бочаров. — Необходимо двигаться только вперёд. Наша область имеет огромные перспективы в своем развитии. Как и город-герой Волгоград. Для всей России он — символ Победы, поэтому наша задача — сделать так, чтобы нам не было стыдно перед памятью тех людей, которые создали наш город, нашу область. Наша задача доказать, что мы по-настоящему достойны их памяти.

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