Андрей Бочаров рассказал о своей личной жизни

Однако, нашлось в интервью место и для вопросов о личной жизни губернатора. Ведущую в частности, интересовало, как губернатору удается поддерживать столь напряженный ритм жизни и работы. Ответ оказался простым: спорт. С юности Андрей Бочаров втянулся в занятия спортом, и теперь не мыслит себя вне его. Как бы ни был занят, но всегда выкраивает время для тренировок.

— Без этого просто невозможно продуктивно исполнять свои обязанности, — считает Андрей Бочаров. — Кроме того, занятия спортом, с одной стороны, освобождают душу от накопившегося негатива, а, с другой, — дают всему организму заряд свежести, бодрости, огромного желания работать и каждый день выполнять поставленные задачи.

Насчет того, что задачи приходится решать каждый день, упомянуто не для красного словца, Андрей Бочаров искренне считает, что пока и он, и его команда не имеют права на выходные дни. Высокий темп жизни, постоянная загруженность оставляют совсем мало времени для общения с семьей, а дети растут и как-то незаметно становятся взрослыми. Но это уже совсем личное. Главным остается работа, в которой нельзя, невозможно остановиться.