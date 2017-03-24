В офис ПКО «Челси» нагрянули силовики: идет выемка документов
На месте работают сотрудники УЭБ и ПК ГУ МВД по Челябинской области.
На месте работают сотрудники УЭБ и ПК ГУ МВД по Челябинской области.
В офисе
Сегодня, 24 марта, утром в офис ПКО «ЧелСИ» (гендиректор Мария Таукаева) пришли сотрудники УЭБ и ПК ГУ МВД по Челябинской области. В рамках доследственной проверки полицейские проводят выемку документов.
«Проверка идет по факту возможного хищения бюджетных средств путем получения незаконного возмещения НДС», — рассказал источник, близкий к следствию.
Напомним, правоохранительные органы нередко интересуются деятельностью ПКО «ЧелСИ», учредителем которой ранее являлся
Ольга Плеханова.