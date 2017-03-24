В офис ПКО «Челси» нагрянули силовики: идет выемка документов

В офисе производственно-коммерческого объединения «ЧелСИ» проводится выемка документов — руководство компании проверяют на причастность к возможным хищениям из бюджета, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня, 24 марта, утром в офис ПКО «ЧелСИ» (гендиректор Мария Таукаева) пришли сотрудники УЭБ и ПК ГУ МВД по Челябинской области. В рамках доследственной проверки полицейские проводят выемку документов.

«Проверка идет по факту возможного хищения бюджетных средств путем получения незаконного возмещения НДС», — рассказал источник, близкий к следствию.

Напомним, правоохранительные органы нередко интересуются деятельностью ПКО «ЧелСИ», учредителем которой ранее являлся вице-спикер ЗСО Юрий Карликанов, а теперь руководит дочь министра Виктора Тупикина. Поводами для проверок и привлечению к ответственности были задержки заработной платы сотрудниками, а также задержка сдачи квартир дольщикам в Чурилово.

Ольга Плеханова.