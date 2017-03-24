В Сочи состоится рекордный спуск с горы в купальниках

Предыдущий рекорд был зафиксирован здесь же 9 апреля 2016 года, тогда его участниками стали 1008 горнолыжников и сноубордистов. Для нового же необходимо, чтобы с горы одновременно спустились не менее 1058 райдеров. В момент заезда они должны быть одеты в купальный костюм, носки, очки и ботинки, не обойтись, конечно, без лыж или сноуборда.

Спуск состоится в рамках высокогорного карнавала BoogelWoogel, который стартует в олимпийской столице 30 марта и обещает собрать не менее 20 тысяч туристов.

— Первым заявку на участие в рекордном массовом спуске в купальных костюмах подал солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Аполлонов, — сообщают организаторы фестиваля. — 1 апреля мы заявили о намерении установить сразу три рекорда Гиннесса: «Спуск первого горнолыжного оркестра», «Спуск в купальниках», «Самая большая в мире живая светомузыка». Заявки уже отправлены, идет подготовка к выполнению всех строгих условий, необходимых для фиксации рекордов.

Как сообщает «РГ», каждый потенциальный рекордсмен получит бейдж со своим порядковым номером. Перед спуском все будут поделены на группы по 50 человек. За каждой из них будет наблюдать один контролер от организаторов, а также многочисленные видеокамеры. Точное количество участников необходимо задокументрировать, иначе результат могут не засчитать.