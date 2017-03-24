В Самаре двери автобусов будут объявлять номера маршрутов на остановках

Один из жителей города, который имеет инвалидность по зрению, обратился к мэру с просьбой повысить доступность общественного транспорта для слабовидящих граждан. Этого можно достичь, оснастив двери автобусов, трамваев и троллейбусов внешними динамиками, через которые стоящим на остановке людям будут сообщаться номера маршрутов. Олег Фурсов поддержал инициативу и поручил профильным департаментам сформировать соответствующие предложения и направить их в областное правительство.

— Уверен, что реализация данной инициативы позволит нам совершить новые шаги на пути к городу без барьеров, городу равных возможностей, — подчеркнул глава города. — Самарская область может стать первым регионом, где такая практика будет внедрена.