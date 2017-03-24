Недомашние выходные. Куда сходить и что посмотреть в Омске 25 и 26 марта?

Можно снять собственный мультфильм, заняться песочным рисованием, сходить на весёлую комедию и соревнования по смешанному боевому единоборству, а также встретиться с настоящим путешественником — морским волком, яхтсменом, дважды побывавшим в кругосветном путешествии Сергеем Щербаковым, поболеть за фехтовальщиков и принять участия в мероприятиях фестиваля развлечений и семейного творчества «Вау.ру!». На сайте omsk.aif.ru информация только о самом-самом.

25 марта, суббота.

В 10.00 на Омской областной станции юных техников откроется фестиваль детских и юношеских видеофильмов и слайд-фильмов «Новый взгляд». Мультфильмы можно будет смотреть до 13.40, а потом принять участие в мастер-классе по созданию собственного анимационного фильма.

Адрес: Почтовая, 38. Вход свободный.

В 13.00 клуб «Учёный кот» приглашает на экскурсию в студию рисования песком «СэндПро». Занятие проведут профессиональный психолог и художник — мастер динамического песочного рисунка.

Адрес: ул. Октябрьская, 35. Стоимость участия — 600 рублей за двоих (ребёнок 2+ и взрослый).

Запись по тел. 8 913 960−37−34 .

В 15.00 на спектакль «Чай с мятой или лимоном» в Дом актёра приглашают омские артисты. Организаторы говорят, что «каждому зрителю хотя бы раз хотелось заглянуть за кулисы театра, побывать на репетиции. Мы дарим вам такую возможность! Все это будет уморительно смешно, трогательно, немного грустно. Ведь не смотря на дурашливость комедии, это история о том, что театр — огромный труд!».

Режиссер — Владислав Пузырников.

Адрес: ул. Ленина, 45. Тел.: 38−34−18.

В 19.00 «ГончарукТеатр» приглашает в Дом актёра на свой новый спектакль «Сонеты Шекспира». Красота, изящество и страсть под музыку Дианы Арбениной и невероятный слог Уильяма Шекспира.

Справки и заказ билетов по телефону 8−913−610−9004 (Надежда).

В Омске время бардов и трубадуров. В выходные состоится IV региональный фестиваль авторской песни и поэзии «Камертон». Вновь его принимает в своих стенах гостеприимный молодёжный центр «Химик». К участию приглашаются все желающие без возрастных ограничений.

Адрес: пр. Королева, 1.

Для любителей брутальных видов спорта — в Омске проходит Чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по смешанному боевому единоборству (ММА). Ожидается участие порядка 300 спортсменов в возрасте от 14 лет.

25 марта в 13.00 состоится церемония открытия.26 марта финальные встречи состоятся с 13.00, награждение запланировано на 18.00.

Помимо медалей, они завоюют путевки на чемпионат России в Ростов, а также на первенство России в Уфу и Великие Луки.

Адрес: ул. Вавилова, 45/1. Вход свободный.

Группа Spiritual Seasons презентуют в Омске два альбома. Любителей фолка ждут ирландский танцевальный драйв, суровые скандинавские баллады и кельтские сказочные истории.

Адрес: ул. Лермонтова, 63. Место: Rock cafe.

Телефон: 515−404 (89136515404). Начало в 19.00.

Вход: 400 руб. в предпродаже, 500 руб. в день концерта.

26 марта, воскресенье.

В 12.00 дети и родители приглашаются в детский игровой клуб «Кубрик» на большой Lego-праздник. Участники смогут построить город из гигантских деталей Lego вместе с профессиональными инструкторами, оживить настоящих роботов на мастер-классе по робототехнике клуба «Роботрек» и порадоваться яркому Lego-аквагриму детской развивающей студии «Зайкины сказки».

Адрес: ул. 30-я Северная, 67 (2 этаж). Стоимость участия 150 рублей. Телефон: 8 983 522−43−68 .

В 12.00 в ДК «Рубин» начнется Фестиваль развлечений и семейного творчества «Вау.ру!». Приглашаются дети всех возрастов и родители. Сначала в фойе будут работать игровые площадки и аниматоры, гостям покажут шоу мыльных пузырей и научное шоу, можно будет принять участие в мастер-классе по рукоделию, робототехнике, танцам и театральной пластике.

Адрес: ул. 2-я Военная, 2. Вход свободный.

Телефон для справок: 79−01−70.

Омский краеведческий музей приглашает в 13.00 всех желающих в воскресенье побывать на экскурсии «Говорящие с духами». Посетителям расскажут о верованиях и мифологии коренных народов Сибири, покажут ритуальные маски и плащи шаманов, а также их главные атрибуты — бубны. А для самых маленьких экскурсантов в конце мероприятия работники музея проведут занятие по изготовлению праздничных шаманских масок.

Приходите на Чемпионат Омской области по фехтованию. Бороться за награды будет около 150 спортсменов 14-ти лет и старше.

Турнир не предусматривает деления на возрастные группы, поэтому совсем юные фехтовальщики будут вступать в поединки c опытными соперниками. Чемпионат пройдет сразу на двух площадках. 26 и 27 марта поединки шпажистов состоятся в СДЮСШОР № 12 (ул. Магистральная, 45). Там же пройдет и торжественное открытие — 26 марта в 10.00. А профессионалы сабли скрестят оружие в стенах спорткомплекса «Юность» (ул. Богдана Хмельницкого, 223). Здесь турнир будет проходить только 26 марта.

На благотворительный танцевальный батл зовёт школа танцев Adore Dance Studio. В баре «Абсенто Море» в 14.00 начнётся мероприятие в поддержку подопечных Благотворительного центра «Радуга». Стоимость участия — 150 рублей для танцора и 100 рублей для зрителя. Собранные средства будут направлены на покупку специализированного питания для детей.

Адрес: ул. Ленина, 5. Телефон: 48−11−44.

На мастер — классе по фуд-фотографии можно побывать с 14.00 в фотостудии «LOFT». Мастера научат составлять композицию и фотографировать еду на телефон. Ученики будут обрабатывать готовые снимки через приложение Vsco, поэтому его нужно скачать до начала занятия.

Адрес: Декабристов, 37. Стоимость 500 рублей.

В 15.00 в Арт-кафе «Республика» ждут на встречу «Кругосветное путешествие как образ жизни» с Сергеем Щербаковым, президентом Фонда поддержки спорта «Сибирские парусные экспедиции», мастер спорта международного класса по парусному спорту РФ.

На встрече известный путешественник расскажет о своих кругосветках, о трудностях и опасностях большого пути, а также о том, как стать частью команды и отправиться в плавание вместе с опытными первопроходцами.

Адрес: ул. Жукова, 107 (с торца 9 этажного дома). Стоимость: 250 руб.