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10:52 (мск), источник: ИА Башинформ

В Минздраве Башкирии рассказали, когда стоит ожидать нападения клещей

УФА, 24 мар 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. Активность клещей начинается, когда почва прогревается до 5−7 градусов. Наибольшее количество укусов приходится на май и июнь. Второй, меньший пик активности обычно бывает в конце августа, начале сентября.

В Башкортостане самыми частыми и опасными инфекциями являются клещевой энцефалит и клещевой боррелиоз (болезнь Лайма). Возбудители болезней передаются человеку в основном через присасывание зараженного вирусом клеща. Однако не исключается заражение людей, не посещавших лес, — при заносе клещей собаками, кошками, на одежде, с цветами. Возможно, заражение клещевым энцефалитом через употребление в пищу сырого молока коз, сообщили в пресс-службе Минздрава РБ.

Клещи концентрируются на лесных дорожках и тропах, здесь их во много раз больше, чем в окружающем лесу. Коварных насекомых привлекает запах животных и людей.

Укуса клеща человек чаще всего не замечает, так как он безболезнен. Однако, через некоторое время после присасывания, место укуса воспаляется, что позволяет его обнаружить и удалить клеща. Инкубационный период, то есть время между укусом клеща и началом заболевания, обычно длится 7−14 дней.

Первые признаки клещевого энцефалита: озноб, быстрое повышение температуры тела до 38−39 градусов; сильная головная боль; боли во всем теле, разбитость, слабость, тошнота; покраснение лица и глаз. С 3−5-го дня заболевания возможно появление признаков поражения нервной системы: судороги, бред, нарушение движений, слабость в конечностях.

Иногда в месте укуса клеща появляется небольшое покраснение, которое затем разрастается, достигая десятка сантиметров в диаметре, и становится похожим на свежий синяк. Это говорит о том, что произошло заражение клещевым боррелиозом. Одновременно с этим человек ощущает общее недомогание, появление пареза лицевого нерва, радикулита или воспаления крупных суставов. При появлении указанных признаков необходимо немедленно обратиться к врачу.

При посещении леса желательна одежда, сшитая из плотной, скользкой на ощупь ткани светлых тонов. Воротник должен плотно прилегать к телу; рубашка (блузка, футболка) должна быть заправлена в брюки и иметь длинные рукава; брюки заправляют в сапоги или ботинки, носки должны иметь плотную резинку; голову и шею закрывают косынкой или кепкой.

Для защиты от клещей используют отпугивающие средства — репелленты, которыми обрабатывают открытые участки тела.

Если клещ обнаружен на теле, нужно помнить — чем быстрее он снят, тем меньшая доза возбудителя попадет в организм человека. Лучше снимать клеща в травматологическом пункте поликлиники по месту жительства или любом травмпункте.

При самостоятельном удалении клеща следует захватить его пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами как можно ближе к его ротовому аппарату и держа строго перпендикулярно поверхности укуса осторожными, легкими движениями, поворачивая тело клеща вокруг оси, извлечь из кожных покровов.

Извлечь клеща можно прочной ниткой, которую как можно ближе к хоботку завязывают в узел, и, растянув концы нитки в стороны, затянув петлю, подтягивают вверх; резкие движения недопустимы. Удаление клеща необходимо производить с осторожностью, не сдавливая руками его тело, поскольку при этом возможно выдавливание содержимого клеща вместе с возбудителями болезней в ранку.

Если при извлечении клеща оторвалась его головка, которая обычно остается в коже и имеет вид черной точки, место присасывания необходимо протереть ватой или бинтом, смоченными 70-процентным спиртом или 5-процентным йодом, а затем удалить головку стерильной иглой, прокаленной на огне. Человеку, который извлек клеща, нужно тщательно вымыть руки с мылом, так как через ранки и микротрещины на руках возбудители инфекций могут проникнуть в организм.

Для исследования на инфицированность боррелиями или вирусом клещевого энцефалита пригодны только живые клещи, доставленные в микробиологическую лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии или иные лаборатории, проводящие такие исследования, течение двух суток в чистой посуде, пузырьке.

Непривитым по результатам исследования клеща проводится серопрофилактика — введение человеческого иммуноглобулина против клещевого энцефалита в течение 96 часов после присасывания клещей и обращения в медицинские организации.

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