В Калининграде лебедь приземлился на проезжую часть на улице 9 Апреля

Инцидент произошёл в пятницу, 24 марта, около 9:00. Птица гуляла недалеко от пешеходного перехода в районе пересечения с улицей Фрунзе. Водители останавливали автомобили, чтобы пропустить лебедя, что создавало помехи для движения транспорта.

Похожий случай произошёл в Калининграде в декабре 2016 года. Тогда лебедь создал пробку на Ленинском проспекте в районе ТЦ «Плаза».