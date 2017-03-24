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11:22 (мск), источник: Калининград.Ru

В Калининграде лебедь приземлился на проезжую часть на улице 9 Апреля

На проезжую часть на улице 9 Апреля приземлился лебедь. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали очевидцы происшествия.

Инцидент произошёл в пятницу, 24 марта, около 9:00. Птица гуляла недалеко от пешеходного перехода в районе пересечения с улицей Фрунзе. Водители останавливали автомобили, чтобы пропустить лебедя, что создавало помехи для движения транспорта.

Похожий случай произошёл в Калининграде в декабре 2016 года. Тогда лебедь создал пробку на Ленинском проспекте в районе ТЦ «Плаза».

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