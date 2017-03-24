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11:59 (мск), источник: Pro Город Самара

Движение по тоннелю Московское/Кирова запустят в сентябре

Об этом сообщили представители подрядной организации, ведущей реконструкцию Московского шоссе.

В сентябре движение по тоннелю развязки, которая строится на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова, будет открыто по временной схеме после согласования с ГИБДД, сообщили представители Минтранса корреспонденту ProGorodSamara.ru. По Кирова движение откроют только в конце года, когда установят самолет Ил-2.

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