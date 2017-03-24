Движение по тоннелю Московское/Кирова запустят в сентябре
Об этом сообщили представители подрядной организации, ведущей реконструкцию Московского шоссе.
Об этом сообщили представители подрядной организации, ведущей реконструкцию Московского шоссе.
В сентябре движение по тоннелю развязки, которая строится на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова, будет открыто по временной схеме после согласования с ГИБДД, сообщили представители Минтранса корреспонденту ProGorodSamara.ru. По Кирова движение откроют только в конце года, когда установят самолет Ил-2.