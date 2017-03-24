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11:32 (мск), источник: Новости Перми

Пермь вновь поддержит экологическую акцию «Час Земли»

Всемирная акция, во время которой люди выключают свет на один час, призвана показать необходимость объединения усилий для борьбы с изменением климата. Уже не первый год «Час Земли» проводят и в Перми.

Источник: Reuters

В этом году общественная экологическая акция пройдет 25 марта. В 20:30 на час будет отключена подсветка на зданиях администрации города по улице Ленина, 23, 25, 34, ГУ МВД России по Пермскому краю, ПНИПУ, ПАО «Т Плюс», ОАО «Пермский Моторный Завод», АО «ПНППК», ПАО «Сбербанк», ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

Горожан также призывают присоединиться к «Часу Земли» и выключить дома свет и часть электроприборов.

Добавим, что «Час Земли» — самая массовая акция на планете, в которой принимают участие более двух миллиардов человек по всему миру, более 170 стран и около 7 тысяч городов. В России акция проходит при поддержке администрации Президента РФ и министерства природных ресурсов и экологии РФ.

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