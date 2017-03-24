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11:24 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии синоптики назвали предполагаемые максимальные уровни рек во время паводка

УФА, 24 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. Башгидромет рассчитал предполагаемые максимальные уровни рек во время паводка.

Источник: Reuters

Например, на реке Белой они будут на 20−70 см выше среднемноголетних значений. Как напомнила руководитель республиканского Гидрометцентра Анна Козаева, при составлении прогноза учитываются такие показатели, как запас снега в воде, толщина льда, глубина промерзания почвы. В верховьях Белой, включая районы Нугушского и Юмагузинского водохранилищ, запас воды в снеге выше нормы на 36 процентов. Зимняя водность реки выше нормы на 20−30 процентов. Глубина промерзания почвы — ниже нормы на 40−50 см.

В районах среднего и нижнего течения Белой, где располагается Уфа, запасы воды в снеге выше на 30 процентов. Наоборот, в бассейне реки Уфы в районе Павловского водохранилища запасы снега ниже нормы на 20 процентов. Самый большой запас в бассейне Демы — на 40 процентов больше. Аналогичный результат (выше на 42%) показали исследования бассейнов Стерли и Ашкадара.

Исходя из этих данных, река Белая возле Уфы может подняться до уровня 750−850 см (пик прошлогоднего паводка — 756 см). Возле Стерлитамака — 440−540 см, это около нормы, с учетом близости Юмагузинского узла.

Подъем реки Уфы у Шакши прогнозируется в пределах 760−860 см. Реки Демы у деревни Бочкарево — 600−700 см, при среднем показателе 527 см. Реки Стерля и Ашкадар у Стерлитамака — 480−580 и 310−410 см соответственно, что близко к среднемноголетним значениям.

Анна Козаева уточнила, что на реальное прохождение паводка повлияют количество осадков и температура воздуха. Также синоптик отметила, что Башгидромет осуществляет прогнозирование только для бассейна реки Белой. Зауралье, относящееся к бассейну реки Урал, обслуживает Приволжское управление Росгидромета. Предварительно, там паводок предполагается в пределах нормы.

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