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11:47 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Проверку по факту беременности 13-летней девочки проводят на Дону

Доследственная проверка по факту беременности 13-летней девочки начата в Ростовской области.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщает следственное управление СКР по региону, беременность 27−28 недель была диагностирована у 13-летней воспитанницы центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, расположенного в Орловском районе.

В настоящее время сотрудники Зимовниковского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Ростовской области устанавливают обстоятельства произошедшего.

В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям работников центра, воспитанницей которого является несовершеннолетняя.

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