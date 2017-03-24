Проверку по факту беременности 13-летней девочки проводят на Дону

Как сообщает следственное управление СКР по региону, беременность 27−28 недель была диагностирована у 13-летней воспитанницы центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, расположенного в Орловском районе.

В настоящее время сотрудники Зимовниковского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Ростовской области устанавливают обстоятельства произошедшего.

В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям работников центра, воспитанницей которого является несовершеннолетняя.