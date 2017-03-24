На Крестовском острове в Петербурге пройдет Фестиваль света

Фестиваль света пройдет в Северной столице уже в третий раз, фасадом для проекционного 3D-шоу на этот раз станет новый стадион, построенный на Крестовском острове к чемпионату мира по футболу 2018 года и Кубку конфедераций-2017, и пешеходная зона перед его центральным входом. Шоу расскажет об истории Петербурга и отечественного спорта, футболе сегодня. Зрители увидят сочетание 3D-мэппинга, светового и лазерного шоу, а также пиротехнического представления.