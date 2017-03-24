На Крестовском острове в Петербурге пройдет Фестиваль света
С. -ПЕТЕРБУРГ, 24 мар — РИА Новости. Фестиваль света пройдет на футбольном стадионе на Крестовском острове в
С. -ПЕТЕРБУРГ, 24 мар — РИА Новости. Фестиваль света пройдет на футбольном стадионе на Крестовском острове в
Фестиваль света пройдет в Северной столице уже в третий раз, фасадом для проекционного 3D-шоу на этот раз станет новый стадион, построенный на Крестовском острове к чемпионату мира по футболу 2018 года и Кубку конфедераций-2017, и пешеходная зона перед его центральным входом. Шоу расскажет об истории Петербурга и отечественного спорта, футболе сегодня. Зрители увидят сочетание 3D-мэппинга, светового и лазерного шоу, а также пиротехнического представления.
С первых минут мероприятия зрители будут вовлечены в уникальную атмосферу масштабного шоу, посвященного образу Санкт-Петербурга, как одной из ведущих столиц светового дизайна в мире, в совокупности с представлением нового современного спортивного объекта для самой популярной игры в мире — футбола.
Фестиваль света начнется в 22.00 и будет состоять из четырех блоков, сопровождаемых фейерверками, музыкальными выступлениями и интерактивным вовлечением зрителей, отметили в комитете.