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12:02 (мск), источник: РИА Новости

На Крестовском острове в Петербурге пройдет Фестиваль света

С. -ПЕТЕРБУРГ, 24 мар — РИА Новости. Фестиваль света пройдет на футбольном стадионе на Крестовском острове в Санкт-Петербурге 22 апреля, сообщает городской комитет по развитию туризма.

Источник: РИА Новости

Фестиваль света пройдет в Северной столице уже в третий раз, фасадом для проекционного 3D-шоу на этот раз станет новый стадион, построенный на Крестовском острове к чемпионату мира по футболу 2018 года и Кубку конфедераций-2017, и пешеходная зона перед его центральным входом. Шоу расскажет об истории Петербурга и отечественного спорта, футболе сегодня. Зрители увидят сочетание 3D-мэппинга, светового и лазерного шоу, а также пиротехнического представления.

С первых минут мероприятия зрители будут вовлечены в уникальную атмосферу масштабного шоу, посвященного образу Санкт-Петербурга, как одной из ведущих столиц светового дизайна в мире, в совокупности с представлением нового современного спортивного объекта для самой популярной игры в мире — футбола.
Городской комитет по развитию туризма

Фестиваль света начнется в 22.00 и будет состоять из четырех блоков, сопровождаемых фейерверками, музыкальными выступлениями и интерактивным вовлечением зрителей, отметили в комитете.

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