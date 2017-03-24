Черемховский драмтеатр отправится на гастроли в северные районы Иркутской области
Черемховский драматический театр им. В. П. Гуркина отправился на гастроли по городам и посёлкам северных районов Иркутской области.
Черемховский драматический театр им. В. П. Гуркина отправился на гастроли по городам и посёлкам северных районов Иркутской области.
Как 24 марта 2017 года сообщила
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В Братске постановку «Наташина мечта» артисты Черемховского драматического театра им В. П. Гуркина сыграют в рамках II фестиваля театральной молодежи «У Братского моря» имени Геннадия Михасенко, который пройдет с 30 марта по 3 апреля. Фестиваль призван познакомить зрителя с новыми молодыми авторами, режиссерами, артистами, а также создать пространство для обмена идеями, опытом, экспериментом.