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11:45 (мск), источник: УралПолит.ру

Тагильские чиновники требуют закрыть порноспектакль в Молодежном театре

НИЖНИЙ ТАГИЛ, 24 марта, ИА УралПолит.Ru. В Нижнем Тагиле развернулась полемика о постановке в Молодежном театре спектакля «С широко закрытыми глазами» по пьесе Августа Стриндберга «Фрекен Жюли».

Общественники и часть творческого коллектива спектакля считают, что в постановке слишком подробно описываются интимные отношения между мужчиной и женщиной, в то время как театр рассчитан на юношескую аудиторию.

В итоге глава Нижнего Тагила Сергей Носов пригласил посетить 23 марта генеральную репетицию спектакля представителей прокуратуры и местных депутатов.

«У нас в городе набирает популярность спектакль в Молодежном театре. Сегодня там генеральный прогон. Может, туда и прокуратуре сходить посмотреть, есть ли там порно, как пишут, или нет. И нам всем сходить, я вас всех туда приглашаю, а особенно комиссию по этике», — приводит агентство «Между строк» слова Сергея Носова.

Часть творческого коллектива театра потребовала проверить спектакль с пометкой «18+» на наличие порнографии. Однако режиссер Татьяна Захарова отвергает подобные обвинения.

Как стало известно «УралПолит.Ru», премьера спектакля несмотря на критику состоится сегодня в 18.00.

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