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17:39 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

В Казани до конца марта частично закрыта ул. Рыночная

(Город Казань KZN.RU, 24 марта). В Казани до 30 марта будет поэтапно закрыто движение по ул. Рыночная.

Временное ограничение коснется участка дороги от переулка Заботина до дома № 2 В по ул. Рыночная.

Закрытие связано с работами по прокладке водопровода, сообщает Комитет внешнего благоустройства Казани. Исполнительный комитет города просит автомобилистов быть внимательными и следовать требованиям временных дорожных знаков.

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