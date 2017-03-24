В Казани до конца марта частично закрыта ул. Рыночная
(Город Казань KZN.RU, 24 марта). В Казани до 30 марта будет поэтапно закрыто движение по ул. Рыночная.
(Город Казань KZN.RU, 24 марта). В Казани до 30 марта будет поэтапно закрыто движение по ул. Рыночная.
Временное ограничение коснется участка дороги от переулка Заботина до дома № 2 В по ул. Рыночная.
Закрытие связано с работами по прокладке водопровода, сообщает Комитет внешнего благоустройства Казани. Исполнительный комитет города просит автомобилистов быть внимательными и следовать требованиям временных дорожных знаков.