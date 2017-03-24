Жителям Воронежской области запретят ловить рыбу в реке Дон с 20 апреля

Жители Воронежской области не смогут рыбачить в реке Дон и его притоках с 20 апреля по 1 июня — во время массового нереста рыб. Ограничение не коснется только ловли на удочку с поплавком или донную с одним крючком, либо спиннингом с берега, сообщила пресс-служба областного департамента природных ресурсов и экологии в четверг, 23 марта.

В нерестовый период рыбы становятся более уязвимыми для браконьеров. Поэтому именно в это время нужна более строгая охрана рыбных запасов. Весной 2016 года экологи провели 158 рейдов для проверки соблюдения аналогичного запрета. Участники рейда нашли и изъяли более 1 тыс. рыболовных сетей общей длиной 63,4 км.

В 2017 году глава департамента природных ресурсов и экологии предложил активнее привлекать к таким проверкам общественные организации. Предложение прозвучало на совещании по вопросам охраны водных ресурсов в департаменте 23 марта.