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12:37 (мск), источник: НИА Самара

В Самаре состоится досрочный этап ЕГЭ по истории и химии

Выпускники прошлых лет будут сдавать экзамены отдельно от выпускников текущего года.

29 марта, в среду, участники досрочного этапа сдают ЕГЭ по истории и химии. Для сдачи экзамена по истории зарегистрировались 64 выпускника прошлых лет, по химии — 10 человек.

Экзамен по истории длится 3 часа 55 минут, по химии — 3 часа 30 минут. Начало экзаменов в 10.00.

Для проведения досрочного периода открыт один пункт проведения экзамена (МБОУ СОШ № 28 г. о. Самара, ул. Мориса Тореза, 115). Во всех аудиториях пункта ведется видеонаблюдение в режиме онлайн.

Для проведения всех экзаменов в досрочный период используется технология печати КИМ в ППЭ (контрольные измерительные материалы распечатываются перед началом экзамена в присутствии участников) и технология сканирования экзаменационных материалов в ППЭ (бланки участников сканируются сразу после завершения экзамена в штабе ППЭ).

Выпускники прошлых лет будут сдавать экзамены отдельно от выпускников текущего года (в разных аудиториях). Всего на досрочный период зарегистрировано 273 участника.

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