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11:51 (мск), источник: Губерния онлайн

Четверых детей с фиктивными прописками готовят к отчислению из хабаровских школ

Еще четверо — кандидаты на «вылет».

Хабаровские родители оформляют своим детям фиктивную регистрацию по месту жительства для того, чтобы устроить их в желаемую школу. Управление образования мэрии краевого центра намерено пресекать подобные случаи и грозят родителям первоклашек уголовной ответственностью. На сегодняшний день выявлено четыре ребенка, которые претендовали на место в школе, не имея на это права — все они будут отчислены. Об этом рассказала начальник управления образования администрации города Ольга Тен, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Напомним, что в январе этого года вокруг нескольких школ города поднялся ажиотаж — горожане выстраивались в очереди, чтобы записать своих детей в определенные учебные заведения. Некоторые получали временную регистрацию, чтобы их ребенок мог претендовать на место в первом классе. В одной из школ дело даже дошло до драки, когда люди не поделили место в очереди на запись. Глава управления образования Хабаровска Ольга Тен пригрозила уголовным преследованием родителям, которые сделали фиктивную регистрацию, чтобы записать своего ребенка в школу не по месту жительства.

«В школы № 3 и 80 уже поступили ответы от миграционной службы. Из восьми детей, прописка которых вызвала сомнения у руководства школ, четверо не только не проживают по указанному адресу, но даже никогда не были там зарегистрированы в законном порядке. Еще четверо детей имеют настоящую временную регистрацию по указанным адресам, но достоверность их проживания по ним вызывает сомнения. Сейчас сотрудники полиции проверяют, действительно ли эти дети живут там», — отметила Ольга Тен.

Начальник городского управления образования отметила, что при выявлении факта записи ребенка в первый класс школы по подложным документам или по фиктивной прописке — дети будут отчислены из образовательных учреждений, а действиям их родителей дадут оценку правоохранительные органы.

Нарушителям грозит штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей, а также лишение свободы на срок до трех лет.

По словам Ольги Тен, некоторые родители, узнав об ответственности за подобные действия, поспешили забрать документы на своих детей.

«В Хабаровске абсолютно все школы дают ребятам хорошее, качественное образование, и места в них хватит всем», — добавила Ольга Тен.

Как сообщили в пресс-службе хабаровской администрации, проверки подлинности документов, поданных в школы, продолжатся.

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