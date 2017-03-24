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12:02 (мск), источник: Nakanune.ru

Куйвашев простился с погибшим приставом Сергеем Дмитриевым. Силовика похоронят на Нижне-Исетском кладбище

Губернатор Евгений Куйвашев посетил храм во имя святителя Стефана Великопермского в Екатеринбурге, где прошла церемония прощания с судебным приставом группы быстрого реагирования специализированного отдела оперативного дежурства УФССП России по Свердловской области Сергеем Дмитриевым, трагически погибшим при исполнении служебных обязанностей.

Глава региона возложил цветы к гробу Сергея Дмитриева и выразил соболезнования его родным и близким. Произошедшее губернатор назвал вопиющим фактом небрежения человеческой жизнью, неуважением к устоям общества, его безопасности.

Напомним, в октябре 2016 года Дмитриев получил тяжелое ранение при исполнении. Обвиняемым по уголовному делу о посягательстве на жизнь силовика является местный бизнесмен Виталий Сиволап: по данным следствия, в тот день Сиволап, находясь на одном из верхних этажей дома по улице Шварца, с силой бросил в голову пристава стеклянный предмет.

Несмотря на длительное лечение и несколько перенесенных операций, он скончался 20 марта, так и не приходя в создание.

Уроженец Свердловска Дмитриев более 16 лет проработал в службе судебных приставов. Неоднократно принимал участие в обеспечении личной безопасности должностных лиц ФССП России на территории УрФО, особо сложных исполнительных производств, а также — в обеспечении безопасности значимых социальных процессов. Являлся инструктором по огневой подготовке и много сил отдавал военно-патриотической работе с детьми и молодежью.

Сергей Дмитриев дважды принимал участие в сложнейших операциях на Северном Кавказе. Был награжден государственными медалями «За отвагу», «За отличие в охране общественного порядка», а также ведомственными знаками отличия.

Сергей Дмитриев будет похоронен на Нижне-Исетском кладбище в Екатеринбурге.

Отметим, Куйвашев в свое время тоже служил в ФССП, ранее входившей в состав Минюста, на тот момент возглавляемого Юрием Чайкой. Генпрокурор Чайка находится в Екатеринбурге с рабочим визитом, Куйвашев передал родным и близким погибшего силовика его соболезнования.

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