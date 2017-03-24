Четыре организации вступили в реестр коллекторских агентств в Свердловской области

«У нас четыре организации. Мы пока находимся на шестом месте по количеству зарегистрированных данных коллекторских агентств», — сказал он на пресс-конференции в пресс-центре агентства «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге в пятницу.

В. Осьмак отметил, что к приставам поступило семь заявлений о внесении сведений в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих функцию возврата просроченной задолженности. Из них по одному заявлению поступил отзыв. «Было семь заявок, из которых одна организация отказалась — отозвала свое заявление. Остальные дорабатывают или готовят требования», — уточнил он.

Начальник отдела по ведению государственного реестра юридических лиц УФССП России по Свердловской области Елена Лебедева добавила, что два заявления из семи находятся на рассмотрении.

«Вообще с начала года к нам обратилось порядка 15 организаций, которые взяли у нас образец заявления о внесении сведений в государственный реестр юридических лиц», — сказала она. По ее словам, таким образом получается, что еще восемь организаций собирают документы, чтобы подать заявление о вступлении в государственный реестр.

Е. Лебедева также сообщила, что с начала года уже поступило одна жалоба на действия коллекторского агентства, внесенного в реестр в Свердловской области.

В свою очередь, заместитель руководителя УФССП России по Свердловской области Евгений Швейковский отметил, что новый закон подразумевает реестр встреч, звонков, а также текстовых сообщений от коллекторов. Кроме этого, гражданин может отказаться от общения с коллекторами.

«Также 230 закон говорит о том, что должник вправе отказаться от взаимодействия с коллекторами. Он может направить соответствующее заявление либо общаться через представителя», — заключил он.