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13:59 (мск), источник: 36on.ru

Филиппа Киркорова на воронежском вокзале накормили хлебом

Вечером 23 марта Филипп Киркоров приехал в Воронеж на поезде для того, чтобы дать концерт 24 марта в «Юбилейном».

Поклонницы готовились к прибытию короля эстрады и, дождавшись поезда, устроили пламенную встречу кумиру. Женщины заранее испекли каравай и дополнили его солью. А еще Киркорову подарили букет красных роз.

Видео этой встречи появилось в официальном Instagram артиста с подписью «Воронеж встречает хлебом-солью».

Отметим, что перед визитом в Воронеж Филипп Киркоров побывал в Россоши. Там он дал концерт и купил 27 килограммов мяса. Для музыканта и его большой команды было закуплено 8 кг соленого сала, 3 кг буженины, более 7 кг домашней колбасы и 4 кг рулетов.

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