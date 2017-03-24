Филиппа Киркорова на воронежском вокзале накормили хлебом
Вечером 23 марта Филипп Киркоров приехал в Воронеж на поезде для того, чтобы дать концерт 24 марта в «Юбилейном».
Вечером 23 марта Филипп Киркоров приехал в Воронеж на поезде для того, чтобы дать концерт 24 марта в «Юбилейном».
Поклонницы готовились к прибытию короля эстрады и, дождавшись поезда, устроили пламенную встречу кумиру. Женщины заранее испекли каравай и дополнили его солью. А еще Киркорову подарили букет красных роз.
Видео этой встречи появилось в официальном Instagram артиста с подписью «Воронеж встречает хлебом-солью».
Отметим, что перед визитом в Воронеж Филипп Киркоров побывал в Россоши. Там он дал концерт и купил 27 килограммов мяса. Для музыканта и его большой команды было закуплено 8 кг соленого сала, 3 кг буженины, более 7 кг домашней колбасы и 4 кг рулетов.