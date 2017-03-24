Филиппа Киркорова на воронежском вокзале накормили хлебом

Поклонницы готовились к прибытию короля эстрады и, дождавшись поезда, устроили пламенную встречу кумиру. Женщины заранее испекли каравай и дополнили его солью. А еще Киркорову подарили букет красных роз.

Видео этой встречи появилось в официальном Instagram артиста с подписью «Воронеж встречает хлебом-солью».