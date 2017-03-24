На Урале у супруги чиновника со второй попытки отсудили недвижимость

Обратить в доход государства земельный участок и жилой дом, принадлежащие супруге муниципального служащего, требовала прокуратура.

«В ноябре 2016 года городской суд отказал в удовлетворении исковых требований прокурора. Прокуратура, проявив принципиальность, обжаловала решение суда первой инстанции. Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда отменила решение городского суда, вынесла новое решение об удовлетворении исковых требований прокурора. Земельный участок и жилой дом, приобретенные на неподтверждённые доходы, обращены в доход государства», — говорится в сообщении.

Надзорное ведомство уточняет, что судебный акт вступил в законную силу.

По информации прокуратуры, начальник отдела транспорта и связи управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства города Первоуральска, до декабря 2014 года занимавший должность в администрации городского округа, представил справку за 2014 год о своих доходах и доходах супруги. При проверке сведений установлено, что супруга чиновника в 2014 году приобрела земельный участок и жилой дом стоимостью свыше 5,3 миллиона рублей, что существенно превышает совокупный доход супругов за три года, предшествующих совершению сделки.

В ходе проверочных мероприятий законность получения доходов, за счет которых приобретена недвижимость, не подтверждена, — отмечает прокуратура.