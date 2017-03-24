Источником омской вони назвали действия подрядчика нефтезавода

В пятницу, 24 марта, на совещании у главы региона управление Росприроднадзора по Омской области назвало причины распространения химического запаха в Омске. По мнению данной службы, источником загрязнения атмосферы является производство Нижегородским институтом прикладных технологий, выполняющим функции подрядчика, ремонтных работ на буферных прудах Омского нефтеперерабатывающего завода.

«Причиной загрязнения атмосферы является производство вскрышных работ на буферных прудах, смешение иловых нефтяных масс с соломой, опилками, их сушка на сопредельной территории, другие виды работ. Основная причина распространения химического запаха — нарушение технологии производства работ подрядчиком. Нижегородский институт прикладных технологий приступил к работам без необходимых изысканий и без оценки их негативного воздействия в первую очередь на атмосферный воздух», — сообщил и.о. руководителя Росприроднадзора по Омской области Сергей Еремин.

По словам Еремина, конкретные должностные лица будут привлечены к ответственности по статьям КОАП 8.1, 8.2, 8.6, и 8.21, ч.1. Общая сумма штрафа составит порядка 1 млн. рублей.