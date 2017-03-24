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12:51 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

23 улицы Нижнего Новгорода оказались частично подтопленными

Для откачки воды было задействовано 16 единиц спецтехники.

23 улицы Нижнего Новгорода оказались частично подтопленными в результате таяния снега, сообщает ГУ МЧС по Нижегородской области.

Откачка воды проводилась с шести улиц Автозаводского района (Васнецова, Мончегорская, Прыгунова, Строкина, Космическая, Переходникова), с четырех улиц Канавинского (Ухтомского, Гордеевская, Есенина и Московского шоссе), с четырех улиц Московского района (Рябцева, Чаадаева, Народная, Казакова), с шести улиц Сормовского района (Новосельская, Кима, Коммуны, Ясная, Островского, Кораблестроителей), с шести в Ленинском районе (Гончарова, Попова, Порядковая, Подводников, Н. Прибоя и пл. Комсомольская), с трех в Нижегородском районе (Б. Печерская, Нестерова, Черниговская).

Для откачки воды было задействовано 16 единиц специализированной техники и 13 человек.

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