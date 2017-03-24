В Кемерове пройдет первенство России по дзюдо

С 27 по 29 марта в столице Кузбасса пройдет первенство России по дзюдо.

В соревнованиях примут участие более 600 сильнейших юношей и девушек в возрасте до 23 лет со всей России, сообщает пресс-служба областной администрации. Кемеровскую область представят воспитанники клуба дзюдо Кузбасса под руководством тренера региональной сборной команды Мазами Мацушито. Торжественное открытие пройдет в СРК «Арена» 27 марта в 17:00 часов. 29 марта будут разыграны последние комплекты наград.

По результатам первенства лучшие спортсмены отправятся в сборную России и в её составе будут участвовать в престижных международных соревнованиях. А через 3 года сегодняшние юниоры смогут претендовать на участие в олимпийских играх в Токио.