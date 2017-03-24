В городской больнице Верхнего Уфалея беременной женщине отказали в помощи

Жительнице Верхнего Уфалея отказали в медицинской помощи, сообщают в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

В январе 2017 года в МБЛПУ «Центральная городская больница» обратилась беременная женщина с множественными ранами плеча и колена от укуса домашней собаки. Главная медсестра отказала ей в медицинской помощи и госпитализации, рекомендовав обратиться в городскую поликлинику.

Женщина простояла в очереди городской поликлиники и получила направление на госпитализацию в стационар хирургического отделения больницы, в которую обращалась первоначально.

По собственной инициативе беременная не захотела во второй раз обращаться в городскую больницу и была госпитализирована в областную больницу Челябинска, где ей сделали в экстренном порядке операцию и 5 дней она находилась на стационарном лечении.

Прокурором города главному врачу медицинского учреждения внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства, по результатам рассмотрения которого два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности в виде замечания.