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12:42 (мск), источник: АиФ Челябинск

В городской больнице Верхнего Уфалея беременной женщине отказали в помощи

Женщину укусила домашняя собака.

Жительнице Верхнего Уфалея отказали в медицинской помощи, сообщают в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

В январе 2017 года в МБЛПУ «Центральная городская больница» обратилась беременная женщина с множественными ранами плеча и колена от укуса домашней собаки. Главная медсестра отказала ей в медицинской помощи и госпитализации, рекомендовав обратиться в городскую поликлинику.

Женщина простояла в очереди городской поликлиники и получила направление на госпитализацию в стационар хирургического отделения больницы, в которую обращалась первоначально.

По собственной инициативе беременная не захотела во второй раз обращаться в городскую больницу и была госпитализирована в областную больницу Челябинска, где ей сделали в экстренном порядке операцию и 5 дней она находилась на стационарном лечении.

Прокурором города главному врачу медицинского учреждения внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства, по результатам рассмотрения которого два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности в виде замечания.

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