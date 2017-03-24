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12:50 (мск), источник: Actualitati.md

На выходные Молдову ждут дожди и похолодание

Недолго молдаване радовались настоящей молдавской весне, уже в эти выходные в Молдову приходит похолодание, сообщает Actualitati.md.

Источник: Actualitati.md

Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы республики, в середине следующей недели в ночные часы ожидаются даже заморозки.

Температура воздуха начнет опускаться в эти выходные. Синоптики ожидают в субботу днем в среднем до +11 градусов по Цельсию, а в воскресенье — до +9. На большей части республики пройдут кратковременные дожди. Со вторника еще больше похолодает. В ночные прогнозируется —1..+2, а днем — уже +9..+12. Примерно такая же погода сохранится до четверга, 30 марта, но днем будет до +14.

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