В Казахстане ожидаются осадки, туман, гололед и ветер
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане 25 марта.
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане 25 марта.
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане
В большинстве областей республики будет неустойчивая погода, в связи с прохождением фронтальных разделов пройдут осадки, также ожидаются гололедные явления, в ночные и утренние часы — туманы и местами усилится ветер до 15−20 метров в секунду. С выходом теплых воздушных масс с районов Ирана ожидается повышение температуры на севере, востоке и в центре в дневное время до 3−8, на юге до 15−20 тепла, а на западе республики температура повысится до 5−13 тепла.
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В Акмолинской области местами ожидается усиление ветра 15−20 метров в секунду, ночью и утром туман, гололед.
В Костанайской, Павлодарской,
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В Алматинской области в районе Жаланашколя усилится ветер до 18−23 метров в секунду. Ночью в
В Жамбылской, Актюбинской, утром и днем в Кызылординской области местами ожидается туман.
В Астане 25 марта переменная облачность, ночью и утром осадки, туман. Ветер
26 марта переменная облачность, без осадков. Ветер
27 марта переменная облачность, днем осадки. Ветер
В Алматы 25 марта переменная облачность, без осадков. Ветер 0−5 метров в секунду. Температура ночью плюс 4−6 градусов, днем плюс 14−16 градусов.
26 марта переменная облачность, временами дождь. Ветер 0−5 метров в секунду. Температура ночью 3−5 градусов, днем 12−14 градусов тепла.
27 марта переменная облачность, временами дождь. Ветер 0−5 метров в секунду. Температура ночью плюс 1−3 градуса, днем плюс 9−11 градусов.