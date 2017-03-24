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12:45 (мск), источник: Tengrinews

В Казахстане ожидаются осадки, туман, гололед и ветер

Синоптики рассказали о погоде в Казахстане 25 марта.

Источник: Tengrinews

Синоптики рассказали о погоде в Казахстане 25-27 марта, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В большинстве областей республики будет неустойчивая погода, в связи с прохождением фронтальных разделов пройдут осадки, также ожидаются гололедные явления, в ночные и утренние часы — туманы и местами усилится ветер до 15−20 метров в секунду. С выходом теплых воздушных масс с районов Ирана ожидается повышение температуры на севере, востоке и в центре в дневное время до 3−8, на юге до 15−20 тепла, а на западе республики температура повысится до 5−13 тепла.

В Восточно-Казахстанской, Карагандинской областях местами ожидаются туман, гололед и усиление ветра до 15−20 метров в секунду, ночью в Жарминском районе порывы 25 метров в секунду.

В Акмолинской области местами ожидается усиление ветра 15−20 метров в секунду, ночью и утром туман, гололед.

В Костанайской, Павлодарской, Южно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15−20 метров в секунду, в Костанайской области — местами туман.

В Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской областях днем местами усилится ветер 15−20 метров в секунду, в Мангистауской, ночью и утром в Атырауской области местами ожидается туман.

В Алматинской области в районе Жаланашколя усилится ветер до 18−23 метров в секунду. Ночью в Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман и гололед.

В Жамбылской, Актюбинской, утром и днем в Кызылординской области местами ожидается туман.

В Астане 25 марта переменная облачность, ночью и утром осадки, туман. Ветер северо-западный, западный 9−14 метров в секунду. Температура ночью минус 3−5 градусов, днем плюс 1−3 градуса.

26 марта переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9−14 метров в секунду. Температура ночью минус 5−7 градусов, днем 0, плюс 2 градуса.

27 марта переменная облачность, днем осадки. Ветер юго-западный 9−14 метров в секунду. Температура ночью минус 3−5 градусов, днем плюс 1−3 градуса.

В Алматы 25 марта переменная облачность, без осадков. Ветер 0−5 метров в секунду. Температура ночью плюс 4−6 градусов, днем плюс 14−16 градусов.

26 марта переменная облачность, временами дождь. Ветер 0−5 метров в секунду. Температура ночью 3−5 градусов, днем 12−14 градусов тепла.

27 марта переменная облачность, временами дождь. Ветер 0−5 метров в секунду. Температура ночью плюс 1−3 градуса, днем плюс 9−11 градусов.

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