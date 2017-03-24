Мигранты отказываются уезжать из Новосибирска

В Новосибирской области последние пять лет наблюдалось уменьшение миграционного сальдо, но по результатам прошлого года ситуация изменилась. Как сообщили в Новосибирскстате, миграционные потоки в Новосибирской области в 2016 году сложились следующим образом: за год количество прибывших сократилось на 1,4 тыс. человек, а численность выбывших — на 4,3 тыс.
«В результате более значительного сокращения выбывших миграционный прирост в области увеличился на 2,9 тыс. (23,6%) и составил 15,3 тыс. человек против 12,4 тыс. в 2015 году, — говорят специалисты Новосибирскстата. — В городской местности также зафиксировано положительное сальдо миграции — 15,5 тыс. человек, а вот в сельской местности наблюдается отток населения».
В обмене населением со странами СНГ рост сальдо миграции составил 16,4%. Приезжих из стран ближнего зарубежья стало больше на 3,4 тыс. человек (на 19,8%), а выбывших — на 1,8 тыс. человек (на 24,4%).
Кроме того, при этом в обмене населением со странами дальнего зарубежья миграционная убыль, зафиксированная в 2015 году, сменилась приростом благодаря росту прибывших в 3,2 раза и сокращению числа выбывших в 2,7 раза. Это произошло за счет увеличения притока долгосрочных трудовых мигрантов из Китая и КНДР.
«В прошлом году из общего числа прибывших в область из-за ее пределов (внешняя миграция) зарегистрировано 18 тыс. человек по новому месту жительства и 29 тысяч как долгосрочные временные мигранты, имеющие регистрацию по месту пребывания на срок более девяти месяцев», — отметили в Новосибирскстате.
Стоит добавить, что в соответствии с постановлением губернатора Владимира Городецкого, отныне число сфер трудовой деятельности, которые запрещаются для мигрантов по патентам, увеличены с 16-ти до 33-х.
Теперь в нашем регионе мигрантам запрещено работать в сфере производства и оптовой продажи алкоголя и пива, лекарств, табачных изделий и медицинских препаратов, а также оказывать услуги по уходу за инвалидами, пожилыми людьми и детьми. Ранее запрет, действовавший с августа 2016 года, распространялся на работу в сфере образования, производства детского питания и диетических продуктов. Еще трудовым мигрантам запрещается работать водителями пассажирского транспорта. Под запретом остается финансовая и страховая деятельность, подбор и трудоустройство персонала. Все это сделано для улучшения ситуации с трудоустройством самих жителей Новосибирской области.