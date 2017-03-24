Мигранты отказываются уезжать из Новосибирска

В Новосибирской области последние пять лет наблюдалось уменьшение миграционного сальдо, но по результатам прошлого года ситуация изменилась. Как сообщили в Новосибирскстате, миграционные потоки в Новосибирской области в 2016 году сложились следующим образом: за год количество прибывших сократилось на 1,4 тыс. человек, а численность выбывших — на 4,3 тыс.

«В результате более значительного сокращения выбывших миграционный прирост в области увеличился на 2,9 тыс. (23,6%) и составил 15,3 тыс. человек против 12,4 тыс. в 2015 году, — говорят специалисты Новосибирскстата. — В городской местности также зафиксировано положительное сальдо миграции — 15,5 тыс. человек, а вот в сельской местности наблюдается отток населения».

В обмене населением со странами СНГ рост сальдо миграции составил 16,4%. Приезжих из стран ближнего зарубежья стало больше на 3,4 тыс. человек (на 19,8%), а выбывших — на 1,8 тыс. человек (на 24,4%).