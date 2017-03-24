Следком пока не подтверждает версию Росприроднадзора об источнике омской вони
В Следственном комитете по Омской области, заявили, что 24 марта в качестве источника неприятного запаха было названо только мнение Росприроднадзора.
В Следственном комитете по Омской области, заявили, что 24 марта в качестве источника неприятного запаха было названо только мнение Росприроднадзора.
В пятницу, 24 марта, выяснилось, что управление Росприроднадзора по Омской области при объявлении источника выбросов и зловония руководствуется лишь собственными наблюдениями.
Как сообщил и.о. руководителя Росприроднадзора по Омской области Сергей Еремин, источником загрязнения атмосферы является производство Нижегородским институтом прикладных технологий, выполняющим функции подрядчика, ремонтных работ на буферных прудах Омского нефтеперерабатывающего завода.
Причиной загрязнения, по его словам, является производство вскрышных работ на буферных прудах, смешение иловых нефтяных масс с соломой, опилками, их сушка на сопредельной территории, что является нарушением технологии производства работ подрядчиком.
Впрочем в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Омской области версию Росприроднадзора пока не подтвердили.
«Мы проводим расследование. Наши сроки по