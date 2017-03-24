Следком пока не подтверждает версию Росприроднадзора об источнике омской вони

В пятницу, 24 марта, выяснилось, что управление Росприроднадзора по Омской области при объявлении источника выбросов и зловония руководствуется лишь собственными наблюдениями.

Причиной загрязнения, по его словам, является производство вскрышных работ на буферных прудах, смешение иловых нефтяных масс с соломой, опилками, их сушка на сопредельной территории, что является нарушением технологии производства работ подрядчиком.

Впрочем в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Омской области версию Росприроднадзора пока не подтвердили.