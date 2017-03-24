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14:03 (мск), источник: СуперОмск

Следком пока не подтверждает версию Росприроднадзора об источнике омской вони

В Следственном комитете по Омской области, заявили, что 24 марта в качестве источника неприятного запаха было названо только мнение Росприроднадзора.

В пятницу, 24 марта, выяснилось, что управление Росприроднадзора по Омской области при объявлении источника выбросов и зловония руководствуется лишь собственными наблюдениями.

Как сообщил и.о. руководителя Росприроднадзора по Омской области Сергей Еремин, источником загрязнения атмосферы является производство Нижегородским институтом прикладных технологий, выполняющим функции подрядчика, ремонтных работ на буферных прудах Омского нефтеперерабатывающего завода.

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Причиной загрязнения, по его словам, является производство вскрышных работ на буферных прудах, смешение иловых нефтяных масс с соломой, опилками, их сушка на сопредельной территории, что является нарушением технологии производства работ подрядчиком.

Впрочем в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Омской области версию Росприроднадзора пока не подтвердили.

«Мы проводим расследование. Наши сроки по угловно-процессуальному кодексу — два месяца, а дело было возбуждено 10 марта. Сейчас мы проверяем определенное количество предприятий. То, которое работает на буферных прудах — одно из многих. Поэтому сегодня было озвучено мнение Роприроднадзора. Когда мы установим виновное предприятие, мы свою позицию донесем до общественности», — заявила «СуперОмску» старший помощник руководителя следственного управления по взаимодействию со СМИ Лариса Болдинова.

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