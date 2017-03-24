Здание поликлиники в Верхотурье будет передано епархии

В соответствии с поручением губернатора, МУГИСО планирует передать объект в собственность Екатеринбургской епархии Русской православной церкви. Главный врач Верхотурской центральной больницы Сергей Полтавский объяснил Накануне.RU, что верхотурцы при этом не окажутся без поликлиники.

«У нас нет проблем с поликлиникой. Это старое здание поликлиники по факту мы не используем уже давно, так что исключение его из перечня госсобственности и его передача монастырю — обоюдный интерес. Зачем нам [медицинскому бюджетному учреждению] держать на балансе здание, которое нужно содержать, отапливать и так далее? Оно сейчас, по сути, бесхозное и не используется нами с сентября 2015 года. Здание находится непосредственно на территории женского монастыря. Это отделение поликлиники считалось самым худшим в Свердловской области. А здание — историческое, ремонтировать его проблематично, вкладывать бюджетные деньги туда абсолютно не целесообразно».

По словам главврача Верхотурской ЦРБ, в связи с передачей здания поликлиники церкви, качество медицинских услуг на жителях никак не отразится.

«А в том здании лестница на второй этаж под уклоном 45 градусов, пожилым людям даже подняться было крайне сложно, — пояснил Полтавский. — При этом оно [здание] является памятником архитектуры, и мы не вправе были проводить там реконструкции. А поликлиника у нас работает, адрес — улица Клубная, 3; кому надо — обращайтесь».