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13:41 (мск), источник: Uralpress.ru

Бизнес Челябинска высадит более 3,6 тысяч деревьев: меньше всего — в Ленинском районе

Челябинские организации, имеющие обязательства по компенсационному озеленению города, планируют озеленить мегаполис на 3611 деревьев, сообщает администрация города.

Посадка деревьев будет осуществляется с учетом охранных зон, имеющихся подземных и надземных коммуникаций. Места для посадки будут определяться администрациям внутригородских районов.

Больше всего деревьев, почти 1700 штук, а также 1100 квадратных метров газона появится в Курчатовском районе. На территории Калининского района высадят 1435 компенсационных зеленых насаждений, в Центральном районе — 327, в Ленинском районе — 154.

Челябинцы, имеющие предложения по местам посадки деревьев, могут направлять свои предложения в районные администрации. Информация будет передана в Управление экологии и природопользования для составления сводных данных по району и организации работ по высадке. Их планируется завершить до ноября 2017 года.

Добавим, что этой весной в Челябинске не планируется проводить санитарную вырубку деревьев.

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