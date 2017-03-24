В Челябинске поддержат «Час Земли», выключив подсветку зданий

Челябинск примет участие в самой глобальной экологической акции «Час Земли», — сообщают в администрации областного центра.

25 марта с 20:30 до 21:30 по местному праздничная иллюминация, архитектурная подсветка Администрации города Челябинска, храма Александра Невского, Публичной библиотеки, дома № 61 по проспекту Ленина, декоративное освещение сквера перед Театром драмы имени Наума Орлова и сквера у памятника Курчатову будет отключена.

В целях безопасности основное наружное освещение южноуральской столицы останется включенным в полном объеме.

В 2016 году акция проводилась 19 марта. По словам министра экологии Ирины Гладковой, Челябинская область ежегодно поддерживает «Час Земли».

Напомним, уже 10 лет во всём мире каждый год неравнодушные к будущему планеты люди выключают электричество ровно на 1 час в знак своего внимания к экологическим проблемам мира. На сайте WWF России, все подтвердившие свое намерение участвовать в акции смогут получить именные электронные сертификаты участников.