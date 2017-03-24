Казанские школьники подарят вторую жизнь упаковке
(Казань, 24 марта, «Татар-информ»). Школьники Казани приглашаются к участию в ежегодном конкурсе детского творчества «Вторая жизнь упаковки».
(Казань, 24 марта, «Татар-информ»). Школьники Казани приглашаются к участию в ежегодном конкурсе детского творчества «Вторая жизнь упаковки».
Мероприятие для учащихся проводится Управлением образования исполнительного комитета Казани и Городским детским
На творческий конкурс принимаются объемные работы в любой технике исполнения высотой от 20 до 50 сантиметров, изготовленные из бросового материала. Приветствуется оформление работ разнообразными декоративными элементами (пуговицы, пайетки, бисер, микробисер, полимерная глина), не разрешается использование мягкого пластилина, пенопластовых шариков и предметов одежды. Все детали работы должны быть надежно закреплены и не содержать пачкающих материалов.
На второй этап конкурса приглашаются учащиеся пришкольных летних лагерей с целью организации познавательного досуга учащихся в летнее время. Лучшие работы по результатам двух этапов