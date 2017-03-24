Казанские школьники подарят вторую жизнь упаковке

Мероприятие для учащихся проводится Управлением образования исполнительного комитета Казани и Городским детским эколого-биологическим центром. Об этом сообщается на сайте Министерства экологии и природных ресурсов РТ.

Конкурс-выставка проводится по следующим номинациям: «Бумага» — упаковочная бумага, газеты, журналы, гофрокартон, «Пластик» — пластиковые бутылки, диски СД, ДВД, «Стекло» — стеклотара, лампочки и «Металл» — шурупы, банки из-под напитков, детали часовых и других механизмов.

На творческий конкурс принимаются объемные работы в любой технике исполнения высотой от 20 до 50 сантиметров, изготовленные из бросового материала. Приветствуется оформление работ разнообразными декоративными элементами (пуговицы, пайетки, бисер, микробисер, полимерная глина), не разрешается использование мягкого пластилина, пенопластовых шариков и предметов одежды. Все детали работы должны быть надежно закреплены и не содержать пачкающих материалов.

Конкурс-выставка «Вторая жизнь упаковки» проводится в два этапа. Первый этап — с 3 по 20 апреля. Прием работ проводится с 3 по 14 апреля. Второй этап пройдет с 1 по 23 июня. Прием работ — с 1 по 19 июня.