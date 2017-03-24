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13:24 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Количество больных туберкулезом сократилось в Нижегородской области

В 2016 году в регионе было выявлено 1 262 новых больных.

Количество больных туберкулезом сократилось в Нижегородской области за последний год, сообщил главный врач ГБУЗ НО «Нижегородский областной клинический противотуберкулезный диспансер» Игорь Шерстнев.

По его словам, в 2015 году выявляемость заболевания составляла 41,2% на 100 тысяч населения, а в 2016 году — 38,7% на 100 тысяч. В прошлом году было выявлено 1262 новых больных, годом ранее эта цифра составляла 1370. Смертность от туберкулеза в регионе сократилась в два раза.

Что касается детской заболеваемости туберкулезом, то она наоборот немного выросла. В 2015 году на 100 тысяч человек приходилось 5,9% больных, в 2016 году — 6,6%. При этом в районах области выявляют туберкулез у несовершеннолетних реже, чем в Нижнем Новгороде.

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