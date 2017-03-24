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13:28 (мск), источник: Вести - Екатеринбург

На улицы Екатеринбурга выехали передвижные флюорографы

Передвижные флюорографы выехали на улицы городов Свердловской области.

Источник: Вести - Екатеринбург

В честь Всемирного дня борьбы с туберкулезом проверить в них здоровье своих легких может любой желающий.

«Пришла, потому что учусь в медицинском, и каждый год надо проходить. Узнала, что есть такая возможность бесплатно пройти», — поделилась жительница Екатеринбурга Анна Ткаченко.

Результаты обследования можно узнать сразу. Медики отмечают, уровень заболеваемости туберкулёзом в регионе по-прежнему выше, чем по России, однако показатели удалось снизить.

В целом же смертность от туберкулеза в Свердловской области уменьшилась на 18 процентов, а это 122 сохраненные жизни. Причем снижаются эти показатели почти в два раза быстрее, чем в среднем по России.

Передвижные кабинеты флюорографии сегодня работают в Екатеринбурге и Камышлове, а 30 марта их можно будет увидеть на улицах Первоуральска.

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