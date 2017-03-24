Калининградцам предложили жаловаться на плохую уборку городских улиц
Калининградцам предложили жаловаться на плохую уборку городских улиц, сообщает
Калининградцам предложили жаловаться на плохую уборку городских улиц, сообщает
На этой неделе в городе перешли на летний режим работы по уборке дорог и тротуаров. В скором времени с улиц Калининграда уберут желтые пластиковые ящики для пескосоляной смеси. До наступления следующего зимнего сезона они будут храниться на базе МП «Чистота».
«Если вы считаете, что
Звонки будут принимать по телефонам: 53−67−25, 53−66−83. Нужно будет сообщить конкретный адрес, чтобы специалисты могли принять меры.
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