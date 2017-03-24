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17:23 (мск), источник: АиФ Калининград

Калининградцам предложили жаловаться на плохую уборку городских улиц

Калининградцам предложили жаловаться на плохую уборку городских улиц, сообщает пресс-служба городской администрации.

Источник: Аргументы и факты

На этой неделе в городе перешли на летний режим работы по уборке дорог и тротуаров. В скором времени с улиц Калининграда уберут желтые пластиковые ящики для пескосоляной смеси. До наступления следующего зимнего сезона они будут храниться на базе МП «Чистота».

«Если вы считаете, что какая-то конкретная улица или тротуар убираются с нарушением правил санитарного содержания и благоустройства, обращайтесь в “Калининградскую службу заказчика”», — советуют в мэрии.

Звонки будут принимать по телефонам: 53−67−25, 53−66−83. Нужно будет сообщить конкретный адрес, чтобы специалисты могли принять меры.

Если вас не устраивает то, как убирают двор вашего дома — обращайтесь в свою управляющую компанию.

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