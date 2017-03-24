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14:06 (мск), источник: АиФ Самара

В Самаре на перекрестке Красноармейской и Ленинской поставят светофор

Здесь же до сентября вдоль проезжей части смонтируют специальные ограждения.

В четверг, 23 марта, пришедшая на приём к главе города жительница Самары Кристина Емец попросила Олега Фурсова установить светофор на перекрестке улиц Красноармейская и Ленинская, сообщает администрация областного центра.

Свою просьбу женщина мотивировала тем, что рядом с перекрестком располагается сквер, где проводят свой досуг местные жители с детьми. Сейчас они переходят дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, а в последнее время здесь участились случаи наезда автомобилей на пешеходов.

Глава Самары Олег Фурсов поручил руководителю департамента городского хозяйства и экологии Вячеславу Коновалову во взаимодействии с органами полиции установить на перекрёстке светофор. Кроме того, до сентября на этом месте вдоль проезжей части смонтируют специальные ограждения.

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