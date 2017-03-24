В «Аптекарском огороде» расцвел редкий дизокактус
Редкий дизокактус «Апельсиновая королева» расцвел в «Аптекарском огороде», сообщает сетевое издание m24.
Редкий дизокактус «Апельсиновая королева» расцвел в «Аптекарском огороде», сообщает сетевое издание m24.
Редкий дизокактус «Апельсиновая королева» расцвел в «Аптекарском огороде», сообщает сетевое издание m24.ru.
Кактус распустился на фестивале орхидей, хищных растений и суккулентов «Тропическая зима».
Кроме того, в саду распустились агавы, алоэ, каменные цветы, эпифиллумы, крассула «Храм Будды».