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14:04 (мск), источник: Газета.Ру

В «Аптекарском огороде» расцвел редкий дизокактус

Редкий дизокактус «Апельсиновая королева» расцвел в «Аптекарском огороде», сообщает сетевое издание m24.

Редкий дизокактус «Апельсиновая королева» расцвел в «Аптекарском огороде», сообщает сетевое издание m24.ru.

Кактус распустился на фестивале орхидей, хищных растений и суккулентов «Тропическая зима».

Кроме того, в саду распустились агавы, алоэ, каменные цветы, эпифиллумы, крассула «Храм Будды».

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