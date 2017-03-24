Синоптики: резкое ухудшение видимости в Новосибирске в ближайшие сутки

Синоптики сообщили о резком ухудшение видимости в Новосибирске в ближайшие сутки, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».

«25 марта в Новосибирске ночью без осадков, днем ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, ветер южный: ночью 3−8 м/с, днем 5−10 м/с. Ухудшение видимости до 1−2 км, на дорогах гололедица. Температура ночью составит -4−6 градусов, днем +4+6 градусов», — говорится в сообщении.