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14:08 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Синоптики: резкое ухудшение видимости в Новосибирске в ближайшие сутки

25 марта в Новосибирске ночью без осадков, днем ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».

Синоптики сообщили о резком ухудшение видимости в Новосибирске в ближайшие сутки, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».

«25 марта в Новосибирске ночью без осадков, днем ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, ветер южный: ночью 3−8 м/с, днем 5−10 м/с. Ухудшение видимости до 1−2 км, на дорогах гололедица. Температура ночью составит -4−6 градусов, днем +4+6 градусов», — говорится в сообщении.

Руководитель пресс-службы новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин в интервью телеканалу «Россия 24» заявил: «23 и 24 числа сохранится более высокое давление. Интенсивность оттепели увеличится. Мы ждем, что температура будет повышаться до +4, +11 градусов в дневное время. Ночные температуры могут доходить до -18, -20 градусов. Будет довольно большой суточный ход температуры. 25 марта предполагается приближение холодного атмосферного фронта, увеличится облачность. Ожидаем усиление ветра в порывах до 12−16 м/с. Осадки в виде снега и дождя будут, но небольшими. В целом третья декада марта у нас предполагается температурным фоном выше климатической нормы на 1−3 градуса».

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