В Перми начался досрочный период сдачи ЕГЭ

Пермские школьники начали сдавать ЕГЭ с 23 марта. Как сообщили в министерстве образования Пермского края, досрочно сдать единый госэкзамен будут 552 человека.

Систему видеоконтроля на досрочных пунктах заранее протестировали. А вот «глушилки» пока использоваться не будут, так как пунктов проведения экзаменов всего два и кол-во участников не очень велико. Будет достаточно контроля организаторов и федеральных общественных наблюдателей.

Ничего принципиально нового в проведении процедуры ЕГЭ в 2017 году нет. Все изменения носят организационный характер и относятся к работе организаторов и технических специалистов в ППЭ. Для участников ЕГЭ изменений нет.