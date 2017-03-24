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14:09 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми начался досрочный период сдачи ЕГЭ

Заранее сдавать экзамены будут 552 человека.

Источник: РИА "Новости"

Пермские школьники начали сдавать ЕГЭ с 23 марта. Как сообщили в министерстве образования Пермского края, досрочно сдать единый госэкзамен будут 552 человека.

Систему видеоконтроля на досрочных пунктах заранее протестировали. А вот «глушилки» пока использоваться не будут, так как пунктов проведения экзаменов всего два и кол-во участников не очень велико. Будет достаточно контроля организаторов и федеральных общественных наблюдателей.

Ничего принципиально нового в проведении процедуры ЕГЭ в 2017 году нет. Все изменения носят организационный характер и относятся к работе организаторов и технических специалистов в ППЭ. Для участников ЕГЭ изменений нет.

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