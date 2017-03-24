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14:16 (мск), источник: Om1.ru

На выходных в Омской области пройдёт первый весенний дождь

В последующие дни он сменится мокрым снегом.

Источник: Reuters

Обь-Иртышское управление гидрометеослужбы сообщило, какая погода ждёт омичей на этих выходных.

В субботу, 25 марта, в регионе ожидаются осадки: местами пройдёт дождь, местами — мокрый снег. Температура воздуха ночью составит −5…−10°. Днём она поднимется до +2…+7°. В отдельных районах порывы ветра будут достигать 15−17 м/с.

В воскресенье, 26 марта, несколько похолодает. Синоптики обещают снег и мокрый снег. Ночью ожидается −3…−8°, при прояснении до -13°. Днём будет 0…+5°. Жителям некоторых районов придётся столкнуться с порывистым ветром — до 16 м/с.

Первый рабочий день на предстоящей неделе будет скользким. На понедельник, 27 марта, прогнозируются слабые гололёдные явления, снег, мокрый снег. Сохранится порывистый ветер — до 17 м/с. На ночь обещают −1…−6°, при прояснении до -11°. Днём потеплеет до +1…+6°.

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